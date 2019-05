Le strategie di mercato della Lazio partono dalla conferma di Inzaghi, o da un nuovo allenatore, e si sviluppano anche in cerca di buone occasioni. Come riporta il Corriere dello Sport, sono molti i nomi sul taccuino di Tare. Che potrebbe dover affrontare uscite importante: Milinkovic e Luis Alberto saranno tentati da voci e offerte, bisognerà muoversi per aumentare la qualità del centrocampo.



MERCATO LAZIO - Per questo motivo il ds albanese guarda in Liga: Dani Ceballos potrebbe lasciare il Real Madrid. Il ritorno di Zidane di fatto lo ha escluso dai titolari: per lui molte tribune e panchine, a conferma di un rapporto mai decollato. Ha un contratto da 1,7 milioni fino al 2023 con i Blancos, che potrebbero decidere di cederlo. La Lazio si sentirebbe incoraggiata ad affondare solo in caso di valutazione accessibile, tra i 7 e i 9 milioni di euro. Senza asta, e c'è il rischio che la talentuosa mezzala attiri le mire di molti club.