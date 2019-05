La Lazio guarda con attenzione al campionato turco. Igli Tare, certificata la fine del sogno Champions, deve costruire una squadra migliore, regalando rinforzi importanti ad Inzaghi. In Turchia la Lazio già segue la stellina del Fenerbahce Elmas. Ma sul taccuino del ds albanese c'è un altro nome, Dorukhan Toköz.



MERCATO LAZIO - I rinforzi dovranno essere molti: la Lazio deve ricostruire dopo una stagione con finale da dimenticare, che ha visto precipitare i ragazzi di Inzaghi all'ottavo posto. Il classe '96 Tokoz è un centrocampista che, al Besiktas, ha giocato 19 partite in campionato, segnando 3 gol. Su di lui anche la Fiorentina, ma attenzione alla Premier League. Il Newcastle, come riportano i media turchi, ha inviato due osservatori per osservarlo contro il Galatasaray: un buco nell'acqua, Tokoz non ha giocato una delle sue migliori partite. Gli inglesi potrebbero sfilarsi, lasciando campo alle due squadre italiane.