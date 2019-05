La Lazio tra i pali si sente protetta. Thomas Strakosha, nonostante qualche sirena di mercato, è una garanzia, in continua crescita, dietro di lui l'esperto Silvio Proto si è ritagliato il rispetto della squadra, e fa da chioccia al più giovane collega. Per Guido Guerrieri, classe '96, terzo portiere biancoceleste, non c'è stato molto spazio.



MERCATO LAZIO - Come riporta Lalaziosiamonoi.it, per lui potrebbero aprirsi di nuovo le porte del prestito. Dopo l'esperienza a Trapani, potrebbe fare di nuovo la valigia. Al suo posto dalla Casertana tornerà Marius Adamonis, ma potrebbe arriva la chance per Marco Alia, classe 2000, attuale portiere della Primavera.