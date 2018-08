In casa Lazio si lavora per trovare una squadra ai tanti esuberi. Tare utilizzerà le ultime ore di mercato per provare a piazzare quanti più giocatori possibile, per evitare di ritrovarsi una rosa di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Inzaghi. Cataldi, ex Benevento, ha tanto mercato: piace, come riporta Il Corriere dello Sport – da ben tre squadre: al Frosinone, al Chievo e all'Udinese. L'ex Salernitana Minala ha contrario estimatori all’estero, soprattutto Steaua Bucarest, Nantes e Strasburgo. Altro giro, altro esubero, Kishna potrebbe esser ripreso dal Den Haag, mentre sembra difficilissimo trovare una sistemazione all'inglese Morrison. Sono molte altre le situazioni del tutto ferme: da decidere i destini di Lombardi, Oikonomidis e Filippini, tutti ex Primavera.