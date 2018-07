Il calciomercato Lazio sta entrando nel vivo, in entrata e in uscita. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a sorpresa potrebbe finire nelle reti del mercato uno dei senatori biancocelesti, Stefan Radu. Il centrale, fedelissimo di Inzaghi, sarebbe corteggiato dal Fenerbahce, che a breve potrebbe provare a portarlo ad Istanbul.



MERCATO LAZIO - Contratto in scadenza nel 2020, difficilmente il centrale lascerà la Lazio. A Roma è molto apprezzato, sta trattando il prolungamento fino al 2021, è il giocatore con più presenze in rosa (315). Difficile ipotizzare un cambio di casacca, anche se la corte del Fenerbahce è molto pressante...