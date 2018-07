Il mercato entra nel vivo, l'asse tra Liga e Serie A diventa caldo. La Juventus ha trovato il suo top-player, e lo sta trattando: clamorosamente sta provando a portare Cristiano Ronaldo a Torino. E, involontariamente, fa un favore alla Lazio: il Real sta aspettando i 100 milioni di euro che la Juve dovrebbe versare per acquistare Ronaldo per sferrare l'offensiva di calciomercato. Sarebbero pronti a lanciarsi su Neymar per sostituire Ronaldo, provando a portare a Madrid anche Milinkovic.



MERCATO LAZIO - Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Kezman avrebbe portato alla Lazio due offerte per Milinkovic: una del Real, in vantaggio, una del Manchester United. I red devils hanno messo sul tavolo 110 milioni più bonus, ma Lotito ne vuole di più. Altrimenti è disposto a tenerlo un altro anno a Roma, per la gioia di Inzaghi. In caso di partenza, Lotito e Tare avrebbero già in mano un misterioso sostituto di caratura internazionale.