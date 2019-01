Conto alla rovescia. La campagna trasferimenti invernale in Italia si chiude alle ore 20 di giovedì 31 gennaio. Calciomercato.com segue in tempo reale tutto il penultimo giorno di trattative in serie A.



11.30 La Lazio si appresta a completare due operazioni in uscita: il centrocampista Murgia in prestito alla Spal e il terzino destro croato Basta al Bologna, pronto ad accogliere il difensore brasiliano Lyanco e l'esterno offensivo Edera in prestito dal Torino. In entrata si cerca un terzino destro: il ds Tare contende Romulo del Genoa al Chievo, da dove può partire Depaoli: i biancocelesti sfidano Genoa e Sampdoria.



11.22 La Fiorentina saluta Eysseric: il trequartista francese è pronto a tornare in patria al Nantes, in prestito con diritto di riscatto.



11.05 L'Empoli non molla il difensore Bani del Chievo, che a sua volta chiede Marcjanik (cercato anche da Spezia e Brescia che pensa a Rodriguez, ora a Empoli ma di proprietà del Chievo) in alternativa a Regini della Sampdoria, sul quale c'è anche la Spal. Data sulle tracce dell'ex interista Castaignos.



10.53 La Roma si avvicina al difensore croato Vida del Besiktas, ma non prenderà Barrios. Il centrocampista colombiano del Boca Juniors è destinato allo Zenit San Pietroburgo, dove prenderà il posto dell'ex giallorosso Paredes, ceduto al Paris Saint-Germain.

Intanto il club russo sta definendo la cessione di un altro argentino: l'ala Rigoni, rientrato dal prestito all'Atalanta e ora a un passo dai messicani del Club America. 10.28 Kownacki vuole lasciare la Sampdoria: l'attaccante polacco preferisce i tedeschi del Fortuna Dusseldorf a Empoli e Cagliari.



10.04 Il Cagliari sta trattando l'attaccante bulgaro del Cska Sofia, Kiril Despodov (classe 1996), in arrivo per 3 milioni di euro più bonus: pronto un contratto fino a giugno 2023. I sardi hanno poi chiesto al Bologna il terzino Mattiello, ex Juve.



9.52 Hamsik ha rifiutato un'offerta dalla Cina e resta al Napoli, che si allontana da Fornals del Villarreal.



9.45 Niente Chievo per Brazao? Potrebbe essere il Parma a portare subito in Italia il giovane portiere brasiliano del Cruzeiro, che poi a luglio passerà all'Inter. Intanto il Parma è attivo anche su altri fronti: tratta il centrocampista finlandese Hetemaj e l'attaccante polacco Stepinski del Chievo, pensa al talento uruguaiano Schiappacasse dell'Atletico Madrid e si appresta a cedere gli attaccanti Ceravolo (spunta l'Hellas Verona) e Calaiò, sempre più vicino alla Salernitana (serie B) insieme al centrocampista Dezi.



9.27 Il club cinese del Dalian Yifang cerca una prima punta sul mercato, ma incassa tre no: per Belotti (Torino), Immobile (Lazio) e Giroud (Chelsea).