Lotito pensa ad un ritorno in grande stile. Sergio Floccari sta per lasciare la Spal, come riporta Sportal.it: su di lui ci sono tantissimi club di B, pronti ad approfittare della sua esperienza e della sua vena realizzativa. Sul 'boia di Nicotera' tanti apprezzamenti, ora bisognerà passare alle proposte ufficiali. Con un possibile ritorno di fiamma.

MERCATO LAZIO - Su di lui si è gettato il Livorno, pronto a portarlo in B, ma non solo: Lotito sta pensando di farlo tornare all'ovile. Niente Lazio, dove ha militato tra il 2010 e il 2014, ma la Salernitana: in attacco potrebbe essere un valido rinforzo, magari sin da gennaio.