Da suggestione di mercato, indiscrezione, a pista quanto mai concreta. In poche settimane, il nome di Angel Di Maria è diventato sempre più caldo, in orbita Juventus e calciomercato: il giocatore argentino, in scadenza con il PSG, sembra essere stato individuato come il profilo giusto per tamponare, in termini di fantasia, la partenza di Paulo Dybala, e portare nello spogliatoio un po' di carisma ed esperienza. Un contatto tra le parti c'è già stato. E secondo Tuttosport El Fideo, che ha già ricevuto diverse offerte, avrebbe messo i bianconeri in cima alla lista delle preferenze. A breve, quindi, è attesa una svolta.