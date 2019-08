Ancora 48 ore di botti, poi sarà game over: giovedì 8 agosto alle 18 italiane (le 17 locali) chiuderà il mercato per la Premier League. Due giorni frenetici per i club britannici per piazzare gli ultimi colpi in entrata, regalarsi giocatori essenziali per il progetto tecnico o la cosiddetta ciliegina sulla torta. E gli occhi di tutto il mondo del pallone sono puntati proprio sui possibili acquisti british, destinati a liberare pezzi altrettanto importanti o a scatenare veri e propri effetti domino sul mercato globale.



UNITED AL CENTRO - Le attenzioni sono concentrate soprattutto sul Manchester United, che dopo aver piazzato il colpo Maguire in difesa è pronto a dare uno scossone anche per quanto riguarda centrocampo e attacco, in entrata e in uscita. Tutto ruota inevitabilmente attorno a Paul Pogba, sogno proibito della Juventus e primo obiettivo del Real Madrid. I Red Devils stanno intensificando le manovre proprio per regalare un nuovo centrocampista a Solskjaer, segnale di come l'addio del francese possa diventare più che una semplice ipotesi anche dopo l'8 agosto: riattivati i contatti con Christian Eriksen, non inserito tra i testimonial per la maglia da trasferta del Tottenham, che valuta il danese non meno di 60 milioni di euro e nel frattempo per la sua successione lavora su Giovani Lo Celso del Betis e Bruno Fernandes, gioiello dello Sporting conteso proprio dallo United. Senza dimenticare Sergej Milinkovic-Savic e Blaise Matuidi, altri nome sul taccuino del Man United. E poi c'è l'attacco, perché se Romelu Lukaku è intenzionato a trasferirsi in Italia, Juventus e Inter pronte ad accoglierlo (i Red Devils chiedono oltre 80 milioni di euro) si ragiona su chi potrà prendere il suo posto: complicatissimo sbloccare la trattativa con gli agenti di Paulo Dybala, difficile anche arrivare a Mario Mandzukic, il tempo per trovare altri candidati va esaurendosi.



COUTINHO - Un capitolo a parte lo merita Philippe Coutinho, a forte rischio taglio dopo l'arrivo di Griezmann e le continue voci su Neymar e con le porte della Premier che possono clamorosamente riaprirsi: non il ritorno al Liverpool di Klopp, proprio United e soprattutto Tottenham pensano al brasiliano che recentemente è stato proposto anche all'Arsenal. Con quale formula? Difficile accontentare le pretese da oltre 100 milioni di euro del Barcellona, nelle ultime ore si sta aprendo anche la possibilità di un trasferimento in prestito per non svalutare il cartellino. Spurs e Red Devils ci pensano, più freddi i Gunners che hanno un'altra priorità: regalarsi un difensore centrale. Complice anche la cessione di Koscielny al Bordeaux, i londinesi cercano un nuovo prospetto e hanno messo nel mirino Dayot Upamecano: seguito in passato anche dal Milan, il francese è uno dei gioielli dell'RB Lipsia, intenzionato a chiedere non meno di 60-70 milioni di euro per lui.



NON SOLO LE BIG - Tutte le big si muovono, con il City che ha chiuso lo scambio Danilo-Cancelo con la Juve, ma anche le altre non perdono tempo. Se l'Everton non si ferma a Kean e insiste con il Crystal Palace per Wilfried Zaha, rumors inglesi, preparando un'operazione da quasi 110 milioni di euro per l'attaccante ivoriano, un suo connazionale finisce nel mirino del Wolverhampton: dopo aver prelevato Cutrone dal Milan, i Wolves studiano anche il colpo Franck Kessie per il centrocampo. Ma il tempo stringe: ancora 48 ore per gli ultimi affare in Premier.



@Albri_Fede90