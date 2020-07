Gustavo Cipriano deve lasciare la Lazio. Il 30 giugno scadeva il contratto del difensore brasiliano, che ora dovrà lasciare Roma, a meno di clamorosi sviluppi.Il classe 2001 ha fatto il punto in un'intervista rilasciata a Gazeta Esportiva, nella quale ha parlato della sua esperienza biancoceleste: "I miei piani sono stati sempre quelli di migliorare nel calcio e fare del mio meglio nel club in cui mi trovo. Così ho fatto al Santos e così ho fatto alla Lazio. La finestra di mercato si aprirà solo a settembre, se ne avrò l'opportunità vorrei continuare e migliorare il mio soggiorno in Europa, ma so che questo comporta alcune trattative per il futuro. Nel caso in cui tornassi al Santos, continuerò a fare del mio meglio, cercando una costante evoluzione".