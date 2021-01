Roberto Saviano entra a far parte delle grandi firme del Corriere della Sera. Come si legge su Corriere.it, lo scrittore e giornalista collaborerà con il quotidiano di via Solferino con commenti e importanti inchieste sulle pagine del giornale ma anche con esclusive video inchieste e podcast. Inoltre, curerà anche una rubrica sul settimanale 7.



Il direttore del Corriere Luciano Fontana: "Al Corriere della Sera arriva un grande giornalista, un intellettuale, autore di inchieste coraggiose e di analisi di qualità sulla nostra società. Roberto Saviano darà un contributo rilevante all’ulteriore sviluppo del nostro sistema informativo, su carta e digitale, per un giornalismo sempre più serio, pluralista e indipendente".



Su Twitter, Saviano saluta così Repubblica, quotidiano con il quale termina la sua collaborazione, e annuncia la sua nuova avventura: "Saluto i colleghi e i lettori di @repubblica, giornale che in questi 13 anni ha dato spazio alle mie battaglie. Con orgoglio ed emozione inizio un nuovo percorso al @Corriere. Grazie a @lucfontana per avermi accolto in una nuova famiglia".