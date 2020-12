Potrebbe arrivare presto un'offerta dalla Serie A per Samuele Ricci, giovane promessa del calcio italiano che sta confermando le sue doti anche in questa prima parte di stagione con l'Empoli. Centrocampista centrale classe 2001, lo scorso ottobre ha fatto il suo esordio con la Nazionale Under 21 ed è già stato accostato a diversi grandi club come Juventus, Milan e Napoli, ma anche al Borussia Dortmund. L'Empoli di Corsi lo valuta circa 12 milioni.