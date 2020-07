Il futuro di Milinkovic Savic non è ancora scritto. Il centrocampista serbo è molto chiacchierato: sul mercato sono molte le big che se lo porterebbero volentieri a casa, le sue prestazioni - come quelle di tutta la Lazio - dopo la sosta non sono all'altezza della sua fama.



MERCATO LAZIO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono tantissime le pretendenti di Milinkovic all'estero: il Chelsea, lo United, il Real Madrid e il Psg potrebbero lanciare l'assalto al cartellino del giocatore. Ma spunta il retroscena: Milinkovic non avrebbe ancora deciso sul suo futuro, rimandando tutto di fatto a fine stagione.