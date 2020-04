Tare ha già puntato un nuovo esterno destro sul mercato. Adam Marusic potrebbe lasciare la Lazio: su di lui si è mosso con insistenza il Psg, probabilmente nell'ambito di un più ampio affare Milinkovic Savic. Leonardo vorrebbe inserire nella trattativa anche il montenegrino, la Lazio lo considera una riserva dietro Manuel Lazzari ma vorrebbe tenerlo.



MERCATO LAZIO - Se la pressione su Marusic divenisse insostenibile, allora la Lazio aprirebbe ad una cessione, ma avrebbe già il suo sostituto sul taccuino. Come riporta il Corriere dello Sport, piace molto il profilo Noussair Mazraoui: esterno destro marocchino, classe 1997, gioca nell'Ajax e sta iniziando a mettersi in luce in questa stagione. 13 presenze in Eredivisie e 3 in Champions: piace anche a Roma e Milan, bisognerà muoversi in fretta.