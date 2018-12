La Lazio dovrà muoversi sul mercato: a gennaio il ds Tare piazzerà dei colpi in uscita, per poi rinforzare la squadra, e sostenere la corsa Champions dei ragazzi di Inzaghi. Sul taccuino di Tare sono molti in nomi da spendere sul calciomercato, la società sta facendo le sue valutazioni anche in uscita.



MERCATO LAZIO - In particolare, Basta e Caceres sono ormai fuori dai piani di mister Inzaghi e, come riporta il Messaggero, potrebbe scegliere la rescissione del contratto. Discorso diverso per Murgia e Rossi: sono giovani, potrebbero andare in prestito. Rossi in particolare sembra vicinissimo al Pescara, dove potrebbe raggiungere l'altro ex Primavera Crecco.