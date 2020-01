La Lazio punta il giovane Oltion Bilalli, proveniente dalle giovanili del Galatasaray. L'attaccante centrale classe 2002, kosovaro, è uno dei prodotti più importanti a livello giovanile del calcio turco. In forza al Balikesirspor, il suo profilo è stato suggerito ad Igli Tare dai suoi contatti in Turchia.



MERCATO LAZIO - Il ds biancoceleste ha canali importanti in Super Lig turca, Bilalli gli è stato segnalato perché può giocare in tutte le posizioni dell'attacco, dal centro all'ala destra. Il suo agente è lo stesso di una vecchia conoscenza della Primavera della Lazio, Amir Bilali: Bilalli è finito sul taccuino di Tare, potrebbe essere una mossa per il futuro.