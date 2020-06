La Lazio vuole il 18enne gioiello del Siviglia, Diego Fernández Talaverón. Secondo i media spagnoli il talentuoso ragazzino del Siviglia, che in questa stagione ha collezionato già ventidue gol con la squadra giovanile, ha attirato l'interesse delle big di mezza Europa. Sembra già avere qualcosa in più, sotto porta è letale: il Barcellona è la prima estimatrice di questo nuovo talento spagnolo. Ma attenzione alla Lazio, che in Spagna ha ottimi contatti.



MERCATO LAZIO - A luglio il calciomercato in Spagna inizierà, il ds Tare sa bene che dovrà tirare fuori un colpo da maestro se vuole portare il 2002 in Italia. Talaveron ha segnato un quarto dei gol (60) segnati dalla sua squadra, in cima alla classifica del campionato giovanile. Tutti lo vogliono, Tare sogna il colpaccio.