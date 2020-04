Lazio, sul tuo obiettivo in attacco piombano gli arabi! Per Caleb Ekuban, uno dei nomi sul taccuino del ds biancoceleste Igli Tare, è arrivato l'interesse ell'Al Hilal: dall'Arabia Saudita parlano di un'offerta di 10 milioni di euro per l'attaccante che piace alla Lazio e ai Rangers.



MERCATO LAZIO - Non solo, l'Al Hilal ha in testa una doppia offerta: offrirà 10 milioni per Ekuban, e ne ha già proposti 8 per Nwakaeme, sempre dal Trabzonspor. Il club turco sta prendendo tempo ma pregusta già i 23 milioni che potrebbe ottenere, dopo aver trattato sul prezzo: per Nwakaeme vorrebbero 13 milioni. In caso di doppia trattativa, Lazio e Rangers rischiano di rimanere fuori da giochi.