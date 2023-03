Il Corriere dello Sport rivela un clamoroso retroscena tra Lazio, Spezia e Napoli: dopo il mancato arrivo di Navas, Provedel era diventato l'indiziato numero uno per la porta del Napoli. A inizio agosto Giuntoli ha cercato di inserirsi nella trattativa imbastita dalla Lazio, per soffiarlo ai biancocelesti, ma l'incastro con Dragowski in Liguria ha favorito l'accelerazione di Lotito e il rinnovo di Meret.