L'attaccante belga del Napoli, Dries Mertens ha dichiarato a Radio Kiss Kiss: "In Europa League sarà una grande sfida con l'Arsenal, daremo tutto per passare il turno. Siamo chiamati a una prova super, per fare strada in campo internazionale bisogna affrontare queste partite e squadre forti come l'Arsenal. Adesso però pensiamo alla gara contro l'Udinese: siamo già concentrati per domenica perché veniamo da una prestazione non bella sul campo del Sassuolo e dobbiamo riprendere la strada giusta".



"Mi sento molto bene, so che sto crescendo e voglio arrivare al top. Amo Napoli e sento molto mia questa maglia, vivere il calcio qui è stupendo. C'è una città che mi fa sentire speciale ogni giorno e un gruppo straordinario che regala serenità. Ogni mattina questo ambiente mi regala un sorriso, che mi rende felice e orgoglioso di essere qui. Vorrei ripagare la fiducia, conquistando e regalando a mia volta grandi soddisfazioni a questa meravigliosa gente e ai nostri tifosi fantastici".