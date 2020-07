Bella e piena di spunti l'intervista concessa a Il Mattino dall'attaccante del Napoli. Uno che ha deciso di sposare nuovamente la causa nonostante le forti tensione vissute col club nei mesi precedenti e la tentazione di cercare nuove sfide nell'Inter di Antonio Conte. ", molto meno di quello che dice l'attuale classifica. Una classifica che è il risultato degli errori di tante persone. Noi abbiamo superato un momento complicato, dove tutti abbiamo avuto delle colpe, ma ne siamo usciti più forti, più compatti. Consapevoli degli errori fatti".: "Da sette anni ci conosciamo,. Ma se non mi fossi legato anche a lui, chiaro che non sarei potuto rimanere. Ma si dice che ci si innamora dei difetti e pure se ce ne sono io non toccherei nulla. Lascerei tutto com'è., dall'atmosfera che si respira al centro storico e ai Quartieri spagnoli dove pure mi sarebbe piaciuto andare a vivere, ai tramonti di Posillipo. Io parlerei per ore di Napoli, non mi stanca mai farlo".: ". Perdere un amico come lui mi dispiacerebbe, oltre a rinunciare un professionista straordinario. Non so cosa succederà, c'è ancora tempo".