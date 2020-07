Victor Osimhen sembra essere diventato l'obiettivo numero uno in casa Napoli. Dopo essere stato il giocatore in città e a Capri ospite di De Laurentiis, il club partenopeo è pronto per sferrare l'attacco. Arriva la conferma direttamente da parte del presidente del Lille, Gerard Lopez, che ha parlato ai microfoni del portale francese La Voix Du Nord:



LE OFFERTE - "Avevamo diverse offerte e abbiamo parlato tanto con Victor. Mi ha chiesto consiglio e gli ho detto il nome del club, dell'allenatore che secondo me è più adatto per lui e l'evoluzione della sua carriera".



IL NAPOLI - "È alla pari con l'Atletico Madrid, subito dietro Juve e Barcellona. Se dovesse andare al Napoli diventerà la loro superstar. Per un calciatore avere il Napoli che ti cerca deve essere magnifico. Victor ha la forza per giocare sotto pressione".