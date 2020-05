Il Napoli ci spera ancora ma l’Inter è ottimista che alla fine Mertens possa raggiungere Milano. Il calciatore belga è di fronte a un bivio: da una parte la nuova sfida col suo amico Lukaku è un ingaggio da oltre 5 milioni di euro, dall’altra il suo Napoli e quei tifosi che ha nel cuore, ma con un progetto non ai vertici e con un ingaggio, almeno al momento, inferiore a quello che percepirebbe a Milano.



TOCCA A DE LAURENTIIS - Il calciatore ci pensa e, molto probabilmente, a breve potrebbe nuovamente incontrare De Laurentiis. Mertens gli metterà di fronte l’offerta dell’Inter, rimane da capire se a giochi già fatti o se lasciando aperto uno spiraglio agli azzurri. Il pressing dell’Inter è fortissimo, Marotta non è mai stato così sicuro di riuscirlo a strappare al Napoli, che conserva ancora qualche frammento di flebile speranza. L’Inter ha guadagnato terreno, ma il Napoli non smette di correre.