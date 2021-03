. Il belga è entrato ancora una volta nel gotha dei marcatori azzurri all time diventando il terzo giocatore dela raggiungere quota 100 gol in Serie A dopo Marek Hamsik (100) e Antonio Vojak (102), grazie ad ual Napoli (con Cavani) per completezza e fondamentali con cui si aggiudica: il primo su una punizione dal limite dell’area che aggira la barriera e infila Pau Lopez sul secondo palo e dopo soli sette minuti un inserimento di Politano che, di prima, serve Mertens che di testa firma il raddoppio.dopo aver espungnato Meazza ed Olimpico nel giro di una settimana. Prestazione brillante di Mertens sia per( un 97% che lo tiene in linea con i Top Player europei) che per(93%, solo Spinazzola è più performante nelle azioni ad altissima velocità), il belga è geniale nelle scelte di gioco (K-Solution 97%) e nel creareper i compagni facendosi sempre trovare al posto giusto nel momento giusto (K-Movement 95%);(Aggressività difensiva e Pressing 94%) e chiude la sua gara dopo 66 minuti di massima efficienza in cui percorre quasi 8 km con un picco di velocità di 32 km/h. Il Napoli ingrana la marcia nella corsa al quarto posto e c’è “Ciro” alla guida.