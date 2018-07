Herman Mertens, il padre di Dries, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Crc.



Queste le sue dichiarazioni: "Chiaramente i ragazzi sono molto contenti per il terzo posto al Mondiale, ma c'è grande tristezza per non essere arrivati in finale. 4 anni nel calcio sono tanti, ci sono tanti giocatori giovani che stanno emergendo, Dries farà di tutto per esserci al prossimo Mondiale, ma staremo a vedere. Per il momento non abbiamo parlato molto di Napoli, Dries era concentrato sul Mondiale, ora prenderà 2-3 settimane di vacanza prima di tornare in campo, una cosa alla volta. Dries resterà a Napoli? Ha parlato con Ancelotti, salvo stravolgimenti sarà ancora del Napoli, il suo obiettivo è lo Scudetto, quella sarebbe la festa più bella".