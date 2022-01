La situazione di Dries Mertens in casa Napoli è simile a quella di Lorenzo Insigne: giocatore in scadenza di contratto, e i riflettori dell'MLS accesi su di lui. Se il capitano azzurro ha già firmato con il Toronto per la prossima stagione, all'attaccante belga sta pensando l'Inter Miami di David Beckham, come fa sapere Sport Mediaset.