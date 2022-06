Lazio in prima fila se Mertens non rinnoverà col Napoli. Ieri sera Sky Sport parlava di un'offerta dei biancocelesti doppia rispetto a quella presentata dal Napoli. Il calciatore ha dato priorità ai partenopei. In settimana ci sarà un incontro con la società azzurra, che però fin qui ha fatto intendere di non potersi spingere troppo in avanti con il prolungamento di contratto. Un solo anno in più, con uno stipendio molto ribassato rispetto ai 5 milioni percepiti attualmente. Il belga invece vorrebbe un biennale.



A Formello attendono sviluppi. Sarri sogna di riabbracciare uno dei suoi pupilli. Un colpo alla Pedro, che garantirebbe esperienza e solidità all'attacco. Sarebbe un innesto in controtendenza rispetto al progetto di ringiovanimento della rosa che vorrebbero portare avanti Lotito e Tare. Ma per il 35enne diventato recordman tra i marcatori napoletani si può fare un'eccezione e accontentare il mister. Il calciatore, dal canto suo, tornerebbe volentieri a lavorare con il tecnico che più di tutti ha saputo valorizzarlo. Per questo la proposta dei biancocelesti, scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito, sarà tra le prime ad essere presa in considerazione. Ma solo se col Napoli sarà fumata nera.