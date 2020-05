Mertens e Callejon sono in scadenza di contratto e sono pronti a salutare e il Napoli. L'addio dello spagnolo era già scontato (su di lui c'è il Valencia in prima fila, ma in Spagna dicono che sia stato avvicinato anche da Siviglia e Atletico Madrid), quello del belga sta diventando realtà. Lo scorso 1° marzo, dopo un incontro con De Laurentiis, sembrava fosse vicina la svolta-rinnovo che invece non è arrivata. Destinazioni possibili secondo il Corriere dello Sport: il Chelsea su tutte con l'Inter che spera ancora, il Monaco in un angolo e il Newcastle che prova il ribaltone in extremis a suon di milioni.