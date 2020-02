Lionel Messi via dal Barcellona per passare ai Newell's Old Boys? Il vice-presidente degli argentini Cristian D'Amico ne parla ad As: "Tutti sognano che Messi torni a casa. E' qualcosa che ha detto pubblicamente anche lui, perché ama molto il club. Evidentemente, non è una cosa semplice per tutto quello che significa Messi, ma significherebbe realizzare il sogno di tutti gli argentini. Se c'è una possibilità che torni, dipende da suo padre. Noi li apprezziamo enormemente e sanno che questa è casa loro".