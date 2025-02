Messi: "Al Psg non ero felice, due anni di difficoltà"

Getty Images

A un anno e mezzo dall'arrivo in MLSsi racconta a tutto tondo svelando il motivo che l'ha portato a giocare negli Stati Uniti: "Venire all'Inter Miami è stata un'opportunità - racconta l'attaccante argentino ad Apple Music - Soprattutto dopo come sono andate le cose durante i miei ultimi anni a Parigi. Era un'idea che ho sempre avuto in testa".- Le due stagioni al Psg dal 2021 al 2023 non sono state un granché per La Pulce, che racconta cosa non ha funzionato in quell'esperienza: "È stata una decisione che ho dovuto prendere al volo perché dovevo lasciare per forza Barcellona - spiega Messi a distanza di tempo -quotidianamente, in allenamento, durante le partite. Ho avuto difficoltà ad adattarmi a tutto questo".

- Ora invece è tutta un'altra musica, Leo a Miami si trova alla grande e in campo trascina la squadra allenata dall'ex compagno ai tempi del Barcellona Javier Mascherano: "Mi piace il posto in cui mi trovo, quello che faccio, il mio allenamento quotidiano, le partite, i miei amici, la mia famiglia.. Al momento, quindi, Leo Messi non vuole muoversi dall'America dove ha trovato la sua dimensione ideale. E dove, probabilmente, potrebbe finire la carriera da giocatore.