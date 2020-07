Zhang vuole portare Messi all'Inter. Strappare l'argentino al Barcellona è un colpo di mercato molto difficile, ma non impossibile per Suning. Anche a fronte di un impegno da 260 milioni di euro lordi (grazie al Decreto Crescita) in quattro anni, tenendo in considerazione uno stipendio da 50 milioni netti. Il fatturato dell’Inter, che oggi dice 377 milioni plusvalenze escluse, è destinato a lievitare con l’arrivo, nel 2021, di un nuovo main sponsor che sostituirà Pirelli, dal quale ricavare una cifra di 30 milioni a stagione. La chiave, di un possibile investimento, è da ricercare in una proprietà come Suning che ha già iniettato nelle casse nerazzurre 700 milioni di euro. E altri 32 sono in arrivo, visto il contratto di sponsorizzazione del kit di allenamento appena rinnovato fino al 2022. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Suning ha pianificato un investimento triennale - dunque entro fine 2022 - da 1,3 miliardi di euro, solo per acquisire brand europei, marchi riconosciuti in Italia e nel Vecchio Continente. Inutile anche solo ricordare come Messi, con CR7, sia un brand di valore mondiale. Suning ha voglia di conquistare l’Europa: l’impegno sul nuovo stadio di Milano è un ulteriore indizio. Di più: tra i desideri del colosso cinese c’è anche l’approdo nel continente americano, in un secondo momento. Messi, scontato dirlo, sarebbe un acceleratore eccezionale di questo processo.