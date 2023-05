Il presidenteha presentato il rapporto economico de La Liga per la scorsa stagione, facendo anche il punto sul possibile ritorno di Leo Messi al Barcellona: "Mi piacerebbe, ma non possiamo fare eccezioni;. Messi può tornare al Barça se c'è il pareggio di bilancio, per il quale la società deve fare uno sforzo per contenere i costi che al momento sono molto alti".- L'importante è crescere in modo sostenibile, altrimenti si mettono a rischio migliaia di posti di lavoro. Bisognerebbe leggere il libro bianco del governo britannico: non sono riusciti a contenere una spesa eccessiva, se continuano su quella strada distruggeranno posti di lavoro. Il modello inglese non è un business sostenibile.".- Sarebbe facile competere con la Premier se togliessimo il controllo economico permettendo ogni tipo di spesa, ma i migliori giocatori sono rimasti sempre in Spagna.. In Spagna gioca il Pallone d'Oro, e la rivelazione che è Vinicius. I nostri grandi giocatori rimangono qui".