Prima delle elezioni presidenziali di domenica scorsa, il futuro di Leo Messi sembrava quasi certamente lontano dal Camp Nou. Con la vittoria del nuovo numero uno blaugrana Joan Laporta, però, le cose potrebbero cambiare. Laporta è considerato l’uomo giusto per convincere l’argentino a restare al Barcellona, ma l’accordo è ancora tutt’altro che vicino.



Prima di iniziare a trattare il rinnovo di contratto, secondo un’esclusiva del quotidiano inglese The Sun, Messi ha chiesto al neopresidente rassicurazioni sulla capacità economica del club di fare investimenti importanti nel prossimo mercato. Considerando il pessimo stato in cui si ritrovano ad oggi le casse del club, con più di un miliardo di euro di debiti, il lieto fine sembra ancora un miraggio, con PSG e Manchester City alla porta, in attesa di nuovi sviluppi.