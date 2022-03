Il Comune di San Severino Marche (Macerata) conferirà la cittadinanza onoraria al campione argentino Lionel Messi, stella del Paris Saint-German. La notizia è stata anticipata oggi dalle pagine locali del Resto del Carlino, che parla di origini della cittadina marchigiana da parte della madre. La nonna materna, infatti, è di San Severino Marche, secondo quanto emerge dalle ricerche condotte dal giornalista e sociologo della emigrazione marchigiana in Argentina, Fiorenzo Santini. L'Amministrazione locale in occasione della prossima riunione del Consiglio comunale, prevista per venerdì 25 marzo, conferirà al calciatore argentino la Cittadinanza onoraria. Nel frattempo sono stati avviati i contatti per permettere al sindaco Rosa Piermattei la consegna dell'onorificenza a Messi.