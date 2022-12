Le spese folli per portare Leo Messi a Parigi e per blindare Kilyan Mbappé e non lasciarlo partire in direzione Real Madrid non saranno mai ripagate al 100%, ma gli investimenti di Al Khelaifi per il Paris Saint Germain stanno comunque fruttando rendimenti importantissimi per il club.



CRESCITA RECORD - La battaglia fra i due fenomeni durante la Finalissima dei Mondiali di Qatar 2022 ha generato introiti record anche nei giorni successivi all'evento con un boom che va oltre il 200% di vendita per le magliette dei due, ma sopratutto la crescita dell'impatto del brend sul mercato del continente americano che fa segnare il +40%. Infine, dall'avvento di Messi ad oggi il PSG è riuscito a chiudere altri 10 nuovi contratti di sponsorizzazione per arricchire le già ricche casse del club.