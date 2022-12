Qatar 2022 è terminato con la vittoria dell’Argentina ma anche con una sfida spettacolare tra Lionel Messi e Kylian Mbappé. Il leader della Selección è stato eletto Miglior Giocatore del torneo e ha conquistato l’ultimo trofeo che gli mancava in bacheca, il francese ha tenuto vive le speranze transalpine con una storica tripletta nella finale e ha vinto il titolo di capocannoniere del Mondiale con 8 reti. Due giocatori impressionanti che dopo una breve vacanza raggiungeranno Neymar al PSG e i quotisti si sono chiesti se davvero può essere l’anno della svolta per il club parigino dopo anni di grandi investimenti ma anche di successi solo nel contesto nazionale. Potrebbe essere la stagione del Triplete per il Paris Saint-Germain? Sulla speciale lavagna scommesse di Betaland dedicata a quale squadra potrebbe vincere tre titoli (Champions League, campionato e coppa nazionale) spicca proprio il Psg a 15 volte la posta, davanti a Bayern Monaco e Manchester City a 17,00. Non mancano ovviamente le italiane, anche se già il Napoli è proposto a 60, mentre si sale a 850 per l’Inter e a 975 per il Milan. Tornando al PSG, in Ligue 1 il successo sembra una formalità a quota 1,01, visto anche il bilancio di 13 vittorie e due pareggi in 15 giornate. Per il titolo di capocannoniere non è un caso che sul podio dei pronostici ci siano Mbappé a 1,65, Neymar a 3,00 e Messi a 10,00. Il successo in Coupe de France è invece proposto a 1,50. Discorso molto diverso in Champions League, dove peraltro i parigini rischiano l’eliminazione agli ottavi contro il Bayern Monaco, favorito nel testa a testa per il passaggio del turno a 1,70, contro la quota di 2,10 per i francesi. Si tratta del resto di uno scontro tra titani, considerando che le quote antepost del torneo danno sul podio il Manchester City davanti a tutti a 2,75, Bayern Monaco a 7,00 e Paris Saint Germain a 9,00.