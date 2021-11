Le prime parole di Leo Messi dopo aver vinto il 7º Pallone d’Oro: “Oggi sono qui a Parigi e sono molto felice, ho tanta voglia di continuare a lottare e raggiungere nuovi obiettivi. Non so per quanti anni ancora, ma mi sto davvero divertendo. Ringrazio i miei compagni di squadra del Barcellona, del Psg e della nazionale argentina”.



IL MESSAGGIO - Poi si rivolge a Lewandowski: “Meriti il tuo Pallone d'Oro. L'anno scorso tutti erano d'accordo sul fatto che sei stato il grande vincitore di questo premio”.



COPPA AMERICA - “Quando ho vinto questo premio le altre volte pensavo che mi mancasse qualcosa e stavolta sono riuscito a raggiungere il sogno che desideravo, dopo tante delusioni, è arrivato il trofeo che avrei sempre voluto. La Coppa America mi ha portato a vincere il premio e lo condivido con tutti i miei compagni perché fanno parte di questo trofeo. È speciale perché sono qui con tutta la mia famiglia”.