Messi infortunato, salta le amichevoli con l'Argentina

Il problema muscolare che gli ha impedito di prendere parte all’ultima partita di MLS contro il DC United priverà Leo Messi della possibilità di rispondere alla chiamata del ct dell’Argentina Lionel Scaloni per le due amichevoli previste negli Stati Uniti contro El Salvador e Costarica. La prima sfida sarà disputata venerdì 22 a Philadelphia, la seconda martedì 26 a Los Angeles.



L’ultima apparizione in campo di Leo Messi risale al match dello scorso 2 marzo contro Orlando City, quando il campione argentino realizzò una doppietta nel 5-0 finale. In quell’occasione la Pulce ha sofferto una lieve lesione muscolare che gli ha fatto saltare già la successiva gara contro Montreal prima ancora dell’ultima trasferta di Washington contro il DC United.



In virtù della sua assenza nei prossimi due test con l’Albiceleste, Messi tornerà dunque a disposizione della nazionale campione del mondo soltanto a ridosso della partecipazione in Coppa America, che sarà disputata dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. L’Argentina è stata inserita nel gruppo A, insieme a Perù, Cile e alla vincente del play-off della Concacaf tra USA e Giamaica.