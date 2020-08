Gentile Procuratore,le pongo una domanda al volo: ma come può pretendere Messi di risolvere unilateralmente il contratto con il Barcellona se il termine per la risoluzione scadeva il 10 giugno? Lui dice (presumo i suoi avvocati) che il termine è stato prorogato per il Covid...Ma da chi? Dove c'è scritto? MargheritaSe da una parte è vero che ilche riconosceva a Messi la possibilità di esercitare il recesso unilaterale. Trattandosi di una clausola contenuta in un contratto di prestazione sportiva individuale soloentro la quale esercitare o meno il diritto di recesso unilaterale.. Perché? Perché nell'accordo contrattuale Messi avrebbe potuto risolvere il contratto (pagando 700 mila euro ndr) entro 20 gg dalla fine della stagione sportiva fissata normalmente al 30 giugno; quindi poteva recedere entro il 10 giugno. Se anche i termini di recesso sono slittati automaticamente in avanti causa Covid, come afferma il calciatore,. Ora perché non ha risolto entro il 10 agosto? Forse perché non era ancora arrivata la cocente sconfitta in Champions League per 8 a 2 (datata 14 agosto)?Ma ora passo la palla agli utenti di: è giusto che Messi possa abbandonare il Barcellona con un colpo di spugna da un giorno all'altro dopo 20 anni di carriera nei blaugrana?