Lionel Messi si è preso del tempo. La stella argentina è in scadenza di contratto nel 2023 ma di rinnovo con il Psg ancora non se ne parla. Tutto è in stallo, in attesa del futuro e del Mondiale. La pulce ha messo Qatar 2022 in cima alla lista dei suoi pensieri: vincere con la sua Argentina il trofeo più desiderato è l'obiettivo numero uno. E per farlo Leo non vuole distrazioni. Prima il Mondiale poi tutto il resto.



OPZIONI - Come rivela Sky Sports, Messi ha fatto intendere alla sua dirigenza, che ha più volte proposto un prolungamento del contratto, di voler aspettare. Questa stagione sarà forse la più importante della sua carriera in Nazionale. L'Argentina si presenta in Qatar come una delle favorite e l'ex Barcellona non vuole sbagliare. Solo a inizio 2023, dopo la competizione iridata, Leo prenderà una decisione. Le strade sono essenzialmente 3: la prima porta al rinnovo con i parigini. La soluzione più scontata dopo un anno altalenante e un approccio non perfetto alla Ligue 1. Le altre due opzioni lo vedono lontano dalla Torre Eiffel. Su di lui sono tante le mire della Mls che ne vorrebbe fare la faccia della Lega, sarà da vedere se Messi deciderà di scendere di livello. L'ultima è più una suggestione. Il Barcellona infatti non ha mai nascosto che vorrebbe riportarlo a casa prima o poi. E a zero, l'affare sarebbe possibile.