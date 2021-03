Il terribile Haaland, che a vent’anni ha segnato 8 volte in cinque partite di Champions, è un indizio. Se ci aggiungiamo la crescita continua di Kylian Mbappé, che di anni ne ha ancora 22, possiamo parlare quasi di prova: la lunga tirannia Ronaldo-Messi al vertice del calcio mondiale è forse già finita. I due monumenti avranno probabilmente ancora molti giorni dorati, ma il trapasso generazionale, inevitabile, è già in atto, ed è evidenziato proprio dalle vicende della Champions League. Haaland capeggia la classifica marcatori con due lunghezze di vantaggio su Morata, Neymar e Giroud, e a giudizio dei bookmaker è il favorito assoluto per il titolo dei cannonieri della competizione. Le quote degli analisti, ad esempio, sono eloquenti: il titolo del norvegese è a 2,75, e il suo avversario più temibile è proprio Mbappé (5 reti finora) a 5,00. Cristiano Ronaldo regge, a 6,50, ma è a quattro reti dalla testa. Game Over per Messi, dato a 26: anche lui è distante 4 lunghezze, ma soprattutto è sul punto di salutare la Champions, vista la debacle del suo Barcellona nell’andata con il Psg.