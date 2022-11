Lionel Messi è, assieme a Cristiano Ronaldo, il giocatore più chiacchierato dei Mondiali. Se per il portoghese si delineano diverse suggestioni di mercato, la pulce non è da meno. Secondo quanto riporta El Nacional, Messi può decidere di raggiungere Pep Guardiola al Manchester City in caso di mancata vittoria con l'Argentina in Qatar. I due si ritroverebbero dopo le grandi cose fatte assieme a Barcellona.