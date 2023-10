Bienvenido a casa, ganador pic.twitter.com/ZKUv6FFyGr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 31, 2023

Ocho para nuestro pic.twitter.com/aHv2sIxgdN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 31, 2023

torna subito al lavoro dopo il, l'ottavo della sua carriera. La Pulce ha lasciato immediatamente Parigi per fare ritorno in Florida e allenarsi con l', che lo ha accolto come un re: compagni, staff tecnico e dirigenza gli hanno preparato una passerella d'onore, tanti sorrisi, abbracci e strette di mano per celebrare l'argentino.