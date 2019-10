Lionel Messi stacca Cristiano Ronaldo vincendo la sesta Scarpa d'Oro della sua carriera, una in più del suo eterno rivale. Il numero 10 del Barcellona trionfa grazie ai 36 gol realizzati nell'ultima Liga, 3 in più di Kylian Mbappé. Ai piedi del podio Fabio Quagliarella, che nell'ultima stagione ne ha realizzati 26 con la Sampdoria.



Queste le sue parole dopo aver ricevuto il premio: "Dedico questo premio alla mia famiglia. La Champions League è qualcosa di speciale e ogni anno vogliamo vincerla, ma siamo consapevoli che la Liga è la cosa più importante, è ciò che ti porta a competere in Europa. Noi siamo il Barcellona e vogliamo vincere tutto. Luis Suarez e Jordi Alba, che sono qui, sono due dei grandi giocatori che mi hanno permesso di ricevere questo premio. Senza i miei compagni non avrei mai potuto vincerne neanche uno: questo è un trofeo per tutti, è un riconoscimento per l’intera squadra". Per il Barcellona è lui il GOAT, the greatest of all time, il più grande di tutti tempi.