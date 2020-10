"È vero, i compagni mi chiamano Messi, ma solo come diminutivo del mio nome", ha raccontato più volte il Junior Messias, il jolly offensivo di quel Crotone che domani affronta la Juventus. Brasiliano grande protagonista della promozione del Crotone della passata stagione ha 29 anni ed è arrivato in Serie A dopo un viaggio lunghissimo. Come racconta Tuttosport, "la tappa della svolta l’ha vissuta a Torino, in una squadra amatoriale a cinque minuti dallo Stadium, prima di iniziare la scalata dai dilettanti ai professionisti: Casale, Chieri, Gozzano, Crotone".