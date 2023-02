Pioli cambia il Milan per uscire dalla crisi dopo un gennaio da dimenticare. Nel derby di domenica sera a San Siro contro l'Inter, l'allenatore campione d'Italia passa dal consueto 4-2-3-1 al 4-3-3, sacrificando il trequartista: Brahim Diaz e De Ketelaere partono entrambi dalla panchina.



BALLOTTAGGIO - L'unico dubbio di formazione è a centrocampo, dove bisogna colmare il vuoto lasciato da Bennacer. L'algerino si aggiunge all'elenco degli infortunati che comprendeva già Maignan, Tomori, Dest, Florenzi e Ibrahimovic. In allenamento è stato provato Messias, ma Pobega resta in vantaggio.



LA PROBABILE FORMAZIONE



MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.