Il Milan deve tornare a essere squadra nella partita più importante della stagione: il derby con l’Inter. Domenica sera a San Siro i rossoneri dovranno scendere in campo senza paura per cercare di vendicare l’umiliazione subita, sia sul piano del gioco che del risultato, nella finale di Supercoppa italiana. Il periodo nero consiglia un atteggiamento tattico più prudente tanto che Stefano Pioli ha provato con insistenza il centrocampo a 3 con Sandro Tonali e Rade Krunic già sicuri di avere una maglia da titolare.



MOSSA POBEGA- Il derby di Milano ha una storia straordinaria fatta anche di personaggi a sorpresa. Tommaso Pobega spera di scrivere anche il suo nome con una grande prestazione e, magari, con un gol decisivo. Per un ragazzo entrano nel settore giovanile a soli 13 anni una gara così importante vale come il coronamento di un percorso professionale e un primo sogno realizzato. Stefano Pioli ha mischiato le carte negli ultimi allenamenti ma si va verso la scelta dell’ex centrocampista del Torino, decisamente in vantaggio su Aster Vranckx. Da lui il tecnico emiliano si aspetta grande dinamismo e quella fisicità necessaria per andare a prendere l’Inter con il pressing alto. Senza dimenticare quelle caratteristiche di inserimento che possono fare la differenza.



La probabile formazione: Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo, Krunic, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Giroud, Leao.