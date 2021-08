La sua cavalcata, partita dal Brasile e proseguita dal 2011 in Italia, tra il lavoro di fattorino e i tornei Uisp di Torino, è culminata con la rosea parentesi al Crotone. Con cui, l'anno scorso, ha segnato 9 gol in 36 partite. Non male, affatto.A partire dal, dove Maldini cerca la giusta opportunità sul mercato, un calciatore in grado di giocare sì da trequartista, ma anche da esterno d'attacco. Ecco perché nelle ultime ore ha preso corpo l'idea Messias, complice la difficoltà nello sbloccare altre piste.Ma i rossoneri non sono gli unici. A spingere con forza è il, dopo l'ennesimo allarme lanciato da Ivan Juric, ancora alla ricerca di un vero trequartista:. Fantasia cercasi è anche il diktat di casa: sistemato il centrocampo con l'arrivo di Torreira, Commisso vuole regalare a Italiano un ultimo colpo. E così, tra Berardi e Orsolini, ecco anche l'ipotesi Messias - confermata dal ds calabrese Ursino - da inserire nel 4-3-3 con Nico Gonzalez e Vlahovic. Berardi, dicevamo. Tra i grandi (possibili) protagonisti dell'ultima settimana di mercato, in un intreccio che coinvolge vari club. Ecco allora che, in caso di addio di uno tra Berardi e Boga, ilpotrebbe tentare l'affondo per Messias.