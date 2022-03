La maxi rissa di sabato scorso in Messico, durante il match tra Queretaro e Atlas, ha provocato dieci arresti. Le persone fermate sono accusate di "tentato omicidio, violenza in una struttura sportiva e apologia di reato". Tra le scene di violenza sugli spalti e l’irruzione in massa dei tifosi sul campo, l’arbitro aveva deciso di sospendere la gara. Una partita segnata dalla violenza e che ha provocato ben 26 feriti, 19 dei quali hanno già lasciato l’ospedale. Gli arrestati sono stati identificati anche grazie alle immagini dei media e dei social network.